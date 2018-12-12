В магазинах «Корпорация Центр» стартовали продажи «Умного дома» от «Ростелекома»

СЕГОДНЯ 09:22 2018-12-12T10:44:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В федеральной сети магазинов бытовой техники и электротехники «Корпорация Центр» в Ижевске стартовали продажи комплектов «Умный дом» от «Ростелекома». Для покупки нужно прийти по следующим адресам: ул. Пушкинская, 130 и ТРЦ «Петровский». Посетители магазинов смогут проконсультироваться по вопросам использования интеллектуальной системы у представителя «Ростелекома» или менеджера торгового зала.

Решение «Умный дом» − это набор датчиков для контроля за безопасностью жилища. Устройства фиксируют открытие окон и дверей, движение, протечку и задымление и мгновенно оповещают о событиях хозяина жилья.

- Систему «Умный дом» можно купить в двадцати торговых точках в Удмуртии. Мы будем и дальше расширять географию продаж интеллектуальных устройств, чтобы каждый житель республики мог приобрести комплект там, где ему удобно, - прокомментировал директор филиала в Удмуртии ПАО «Ростелеком» Андрей Шперлинг.

Комплекты «Умный дом» можно также приобрести в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», в сети салонов электроники ZEON и «Радио» во всех городах республики. Дополнительная информация по бесплатному номеру 8-800-1000-800 или на сайте компании www.rt.ru.

Информация от партнеров