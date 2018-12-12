2018-12-12T10:46:57+03:00
Происшествия

В Удмуртии задержали мошенника, который обманул местного жителя на 80 тысяч рублей

Им оказался 35-летний мужчина
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии сотрудниками полиции задержан 35-летний мужчина, его подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Обвиняемый разместил объявление о работах по установке газового оборудования. После чего на его объявление откликнулся один из жителей Ижевска. Все услуги по установке он оплатил – 79 тысяч рублей. В итоге мошенник сначала откладывал установку, далее не отвечал на звонки, а потом отключил телефон, - сообщает ведомство.

Личность подозреваемого была установлена, обвиняемый задержан. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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