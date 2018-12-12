2018-12-12T10:48:43+03:00
Общество

В Удмуртии сумма взятки в среднем за 2018 год составила 21 тысячу рублей

По факту взятки возбуждено 17 уголовных дел
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии посчитали средний размер взяток за 2018 год, сумма составила, в среднем, 21 тысячу рублей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике.

- В течение 2018 года в регионе возбудили 17 уголовных дел за получение взятки, это на шесть дел меньше, чем в 2017 году. За дачу взятки возбудили девять дел, это на три больше, чем в 2017 году, - сообщает ведомство.

А вот мелкое взяточничество растет по сравнению с прошлым годом – 17 уголовных дел, в прошлом году было всего семь дел.

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