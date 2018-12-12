Депутаты Удмуртии смогут исполнять наказы избирателей

СЕГОДНЯ 10:15 2018-12-12T10:52:14+03:00

Каждый депутат сможет включить в наказ не более пяти предложений избирателей

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В Удмуртии приняли закон об исполнении наказов избирателей. Каждый депутат сможет собрать не более пяти предложений от избирателей и включить в перечень наказов на следующий год до 1 апреля.

Все предложения избирателей обсуждаются и вносятся на собраниях. Сферы, которые затрагивают предложения – благоустройство, ЖКХ, транспорт, образование, культура, спорт.

Финансирование будет происходить за счет муниципалитетов. При этом сумма финансирования не озвучивалась.

- В разрезе муниципального финансирования будет доля, которая будет идти, скажем так, на «точечное» финансирование, - сообщил председатель госсовета Удмуртии Алексей Прасолов.

Напомним, что в прошлом году отменили «депутатский миллион» для выполнения наказов избирателей (подробнее).

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