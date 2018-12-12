В Удмуртии задержали пятерых местных жителей, их обвиняют в незаконной вырубке леса

12 Дек. 11:02 2018-12-12T12:43:56+03:00

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В Удмуртии сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержаны пятеро местных жителей. Их обвиняют в незаконной вырубке леса. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В ноябре 2018 года в Завьяловском районе лесничества обвиняемые вырубали сырорастущие деревья, - сообщает ведомство.

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Причиненный ущерб составил 770 тысяч рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере. Теперь подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

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