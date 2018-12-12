2018-12-12T12:43:56+03:00
Происшествия

В Удмуртии задержали пятерых местных жителей, их обвиняют в незаконной вырубке леса

Причиненный ущерб составил 770 тысяч рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба МВД по УдмуртииФото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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В Удмуртии сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержаны пятеро местных жителей. Их обвиняют в незаконной вырубке леса. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В ноябре 2018 года в Завьяловском районе лесничества обвиняемые вырубали сырорастущие деревья, - сообщает ведомство.

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Причиненный ущерб составил 770 тысяч рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере. Теперь подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

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Оперативное видео задержания.В Удмуртии сотрудники полиции задержали подозреваемых в незаконной рубке деревьев на сумму 771.000 рублей Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике совместно с сотрудниками Следственной части следственного управления МВД по Удмуртской Республике и бойцами Росгвардии установлены и задержаны пятеро жителей Удмуртии, подозреваемых в незаконной рубке лесных насаждений. Полицейскими установлено, что в ноябре текущего года на территории Завьяловского лесничества подозреваемые осуществили незаконную рубку сырорастущих деревьев. Причиненный ущерб составил 771.000 рублей. Сотрудниками полиции изъяты: лесовоз, трактор, а также инструменты, с помощью которых осуществлялась вырубка. Трое задержанных водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время по факту незаконной рубки лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 260 УК РФ. За данное противоправное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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