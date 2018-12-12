В Удмуртии в ДТП пострадали два человека
В Удмуртии, в деревне Чемошур, 11 декабря водитель машины «Лада-Гранта» наехал на автобус ПАЗ. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.
- Водитель автомобиля «Лада-Гранта», 19-летний молодой человек, не справившись с управлением, наехал на припаркованный на стоянке автобус ПАЗ, - сообщает ведомство.
В автобусе не оказалось ни водителя, ни пассажиров. В результате ДТП пострадал водитель «Лады» и пассажир - 18-летняя девушка.
ВАЖНО!
Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике обращается к водителям-новичкам. Водителям данной категории необходимо быть максимально внимательными и осторожными на дороге!
При осуществлении поездок необходимо строго соблюдать скоростной режим и выбирать безопасную дистанцию, не предпринимать резких маневров и постоянно оценивать складывающуюся дорожную обстановку.
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