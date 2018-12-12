В Удмуртии в ДТП пострадали два человека

12 Дек. 11:24 2018-12-12T12:53:57+03:00

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В Удмуртии, в деревне Чемошур, 11 декабря водитель машины «Лада-Гранта» наехал на автобус ПАЗ. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

- Водитель автомобиля «Лада-Гранта», 19-летний молодой человек, не справившись с управлением, наехал на припаркованный на стоянке автобус ПАЗ, - сообщает ведомство.

В автобусе не оказалось ни водителя, ни пассажиров. В результате ДТП пострадал водитель «Лады» и пассажир - 18-летняя девушка.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике обращается к водителям-новичкам. Водителям данной категории необходимо быть максимально внимательными и осторожными на дороге!

При осуществлении поездок необходимо строго соблюдать скоростной режим и выбирать безопасную дистанцию, не предпринимать резких маневров и постоянно оценивать складывающуюся дорожную обстановку.

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Друзья! Мы начинаем финальный этап конкурса «Я 10 лет назад!». Голосуйте за лучшее, по вашему мнению, преображение и решите, какая из участниц выиграет сертификат в салон красоты! Для этого нужно зайти на сайт и поставить «сердечко» под понравившимися снимками.

Скажи спасибо маме и выиграй приз!

Запишите и пришлите нам до 13 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.

В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:

- «Что самое сложное в работе мамы?»

- «За что вы сильнее всего ее любите?»

В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!

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