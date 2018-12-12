В Удмуртии местный житель ответит за то, что не пропустил машину «Скорой помощи»

12 Дек. 11:40 2018-12-12T13:02:00+03:00

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В Удмуртии житель города Можги будет наказан за то, что не пропустил машину «Скорой помощи». Об этом сообщает пресс-служба Можгинского районного суда.

- 17 ноября 2018 года в Можге на перекрестке столкнулись «скорая помощь» и микроавтобус. При этом «скорая помощь» ехала с проблесковым маячком и включенной звуковой сиреной, - сообщает ведомство.

Судебное заседание назначено на 24 декабря 2018 года. Теперь водителю грозит штраф или лишение права управлять транспортным средством на срок от 1 года.

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