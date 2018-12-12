2018-12-12T13:32:22+03:00
Происшествия

В Удмуртии мужчину и его дочь обвинили в избиении полицейского

Дело передали в суд
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии задержали мужчину и его дочь, которые обвиняются в избиении полицейского. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- 22-летняя девушка со своим отцом ехали на автомобиле, который остановил сотрудник ДПС. Он попросил девушку предъявить документы, она проигнорировала просьбу и отказалась выйти из машины. После чего отец вместе с дочерью несколько раз ударили полицейского, - сообщает ведомство.

Подозреваемые не признали свою вину, но доказательств, которые собрали следователи, оказалось достаточно, чтобы передать дело в суд. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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