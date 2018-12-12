В Удмуртии мужчину и его дочь обвинили в избиении полицейского
В Удмуртии задержали мужчину и его дочь, которые обвиняются в избиении полицейского. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
- 22-летняя девушка со своим отцом ехали на автомобиле, который остановил сотрудник ДПС. Он попросил девушку предъявить документы, она проигнорировала просьбу и отказалась выйти из машины. После чего отец вместе с дочерью несколько раз ударили полицейского, - сообщает ведомство.
Подозреваемые не признали свою вину, но доказательств, которые собрали следователи, оказалось достаточно, чтобы передать дело в суд. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
В Удмуртии вернули закон об исполнении депутатами наказов избирателей (подробнее).
Родители детей, пострадавших в лагере "Волна", обратились в суд с иском о возврате денег за путевку (подробнее).
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»