2018-12-12T13:45:53+03:00
Общество

Музыкальная группа KENNEDY PARK из Ижевска примет участие в фестивале «Старый Новый рок»

Фестиваль пройдет в Екатеринбурге
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: https://vk.com/kennedy_parkФото: https://vk.com/kennedy_park
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Музыкальная поп-панк группа KENNEDY PARK из Ижевска выступит на легендарном уральском музыкальном фестивале «Старый Новый рок 2019» (16+). Об этом сообщает пресс-атташе фестиваля.

На участие было подано около 300 заявок, из которых было отобрано всего 47 групп. Выбирал участников экспертный совет, руководителем которого был Владимир Шахрин («Чайф»).

В список счастливчиков вошли группы из Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Москвы, Казани, Саратова и многих других городов. Также на фестивале поддержат молодых музыкантов 11 хедлайнеров: Нейромонах Феофан, Найк Борзов, Триагрутрика, а также музыканты из других стран: Brother Moving (Дания), Disco Dicks (Германия-Голландия), Three for Silver (США) и камерный оркестр «B-A-C-H».

Фестиваль «Старый Новый рок - 2019» состоится 13 января в Екатеринбурге на площадке Ельцин-Центра.

СПРАВКА «КП»

Участники коллектива – это те, кто не бросил играть rock-n-roll в то время, когда остальные перестали в него верить. Поэтому KENNEDY PARK - это три группы в одной группе. Стиль и имидж формируются по сей день. KENNEDY PARK сегодня – стильная и эксцентричная группа, удивляющая, бодрящая и до ужаса сентиментальная.

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