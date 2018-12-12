Телеканал Деда Мороза от «Ростелекома» создаст новогоднее настроение ижевчанам
«Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» начинает трансляцию Телеканала Деда Мороза. Это уже шестой российский сезон канала, который круглосуточно помогает создавать волшебное новогоднее настроение и взрослым, и детям.
Новый российский сезон Телеканала Деда Мороза снова порадует зрителей всех возрастов отличным новогодним и зимним контентом, в том числе отечественного производства. В эфире будет представлена богатая коллекция новогодних и зимних фильмов Disney*, известные российские комедии «Ёлки» (6+), популярные анимационные мультсериалы – «Маша и Медведь» (0+), «Инуи» (0+), «Мук» (0+), «Пингвиненок Пороро» (0+), фильмы «Барби» (0+) и многое другое. Каждый уикенд зрителей будет ждать марафон из романтических, комедийных и семейных фильмов. А программа «Новогодняя мастерская» поможет подготовиться к празднику.
Следите за телепрограммой канала на сайте www.dedmoroztv.com. В соответствии с концепцией проекта вещание Телеканала Деда Мороза продлится только два месяца и завершится 31 января 2019 года.
*Дисней
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