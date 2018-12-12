2018-12-12T13:49:45+03:00
Общество

Телеканал Деда Мороза от «Ростелекома» создаст новогоднее настроение ижевчанам

Он будет транслироваться на 50 канале
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«Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» начинает трансляцию Телеканала Деда Мороза. Это уже шестой российский сезон канала, который круглосуточно помогает создавать волшебное новогоднее настроение и взрослым, и детям.

Новый российский сезон Телеканала Деда Мороза снова порадует зрителей всех возрастов отличным новогодним и зимним контентом, в том числе отечественного производства. В эфире будет представлена богатая коллекция новогодних и зимних фильмов Disney*, известные российские комедии «Ёлки» (6+), популярные анимационные мультсериалы – «Маша и Медведь» (0+), «Инуи» (0+), «Мук» (0+), «Пингвиненок Пороро» (0+), фильмы «Барби» (0+) и многое другое. Каждый уикенд зрителей будет ждать марафон из романтических, комедийных и семейных фильмов. А программа «Новогодняя мастерская» поможет подготовиться к празднику.

Следите за телепрограммой канала на сайте www.dedmoroztv.com. В соответствии с концепцией проекта вещание Телеканала Деда Мороза продлится только два месяца и завершится 31 января 2019 года.

*Дисней

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