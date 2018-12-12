2018-12-12T13:55:29+03:00
Общество

Рухнувший полоток в доме №91 в пос. Машиностроителей в Ижевске восстановили

При этом дом не признан аварийным
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ИжевскаФото: пресс-служба администрации Ижевска
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В Ижевске отремонтировали рухнувший потолок в доме №91 в пос. Машиностроителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ремонт сделала управляющая компания, жителю квартиры предоставлены материалы для ремонта потолка. Администрация города определила, что МУП «Горсервис» будет содержать имущество дома.

– Жительница пострадавшей квартиры от материальной помощи, предложенной Управлением социальной защиты населения в Ленинском районе Ижевска Минсоцполитики Удмуртии, отказалась, – отметили в пресс-службе.

Также, несмотря на очевидное состояние дома, он не признан аварийным.

Напомним, что потолок обрушился 28 ноября, никто из жителей не пострадал (подробнее)

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