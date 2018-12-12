2018-12-12T13:57:45+03:00
Общество

В Удмуртии быстрое реагирование полиции помогло найти двух школьниц

Девочек нашли в этот же день
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии родители двух школьниц обратились в полицию с заявлением, о том, что девочки пропали. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Родители сообщили, что две школьницы 13 и 12 лет ушли из дома и их местоположение неизвестно, - сообщает ведомство.

Сотрудники полиции выяснили, куда направились девочки. Оказалось, они пошли в сторону пляжа, который находится на острове через реку Кама, и заблудились. В результате девочек нашли и передали родителям.

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