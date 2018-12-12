2018-12-12T15:06:43+03:00
Общество

В Ижевске прошел первый этап розыгрыша ИПОПАТ, победителей ждут ящики мандаринов

Розыгрыш состоялся 12 декабря
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ИПОПАТФото: пресс-служба ИПОПАТ
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В Ижевске 12 декабря состоялся розыгрыш ящика мандаринов среди пассажиров городских маршрутов ИПОПАТ. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

Чтобы выявить победителя, была создана база оплаты проезда и выбраны списки поездок с 5 по 11 декабря. И с помощью генератора случайных чисел определились победители в каждой категории отплаты проезда. В итоге четыре победителя получают по ящику мандаринов.

Номер чипа карты (указан на самой карте)

220220….4230 (первые и последние цифры номера банковской карты). Банковская карта. Призовая поездка совершена на маршруте №19

6E89ACB1 - «Электронный кошелек». Поездка совершена на маршруте №36

DE1AEB32 - Ежемесячный (гражданский) проездной. Призовая поездка совершена на маршруте №11

51A633C0 - Студенческие и школьные карты. Призовая поездка совершена на маршруте №28

Также список карт будет опубликован на сайте ИПОПАТ и в газете «ЯСНО!» в ближайшую пятницу.

Чтобы забрать свой приз, победителю (или его законному представителю, если владелец карты окажется несовершеннолетним пассажиром) необходимо до 19 декабря в рабочие дни с 8.00 до 17.00 позвонить по тел. 45-21-25 и договориться об удобном времени.

Ждем следующего розыгрыша, который состоится уже 19 декабря.

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Друзья! Мы начинаем финальный этап конкурса «Я 10 лет назад!». Голосуйте за лучшее, по вашему мнению, преображение и решите, какая из участниц выиграет сертификат в салон красоты! Для этого нужно зайти на сайт и поставить «сердечко» под понравившимися снимками.

Скажи спасибо маме и выиграй приз!

Запишите и пришлите нам до 13 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.

В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:

- «Что самое сложное в работе мамы?»

- «За что вы сильнее всего ее любите?»

В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!

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