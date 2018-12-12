В Удмуртии банки выдали кредитов на общую сумму почти 206 млрд рублей

12 Дек. 14:46 2018-12-12T14:46:47+03:00

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В Удмуртии за 10 месяцев 2018 года банки выдали кредитов на общую сумму почти 206 млрд рублей (населению, предприятиям и организациям). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка по Удмуртии.

Эта сумма на треть больше, чем за тот же период 2017 года. Объем кредитов физическим лицам вырос на 39% - 97,7 млрд рублей.

В основном, кредиты берут на ипотеку, с января по октябрь 2018 года ипотечным жилищных кредитов было выдано на общую сумму 23,8 млрд рублей (за тот же период прошлого года – на 15,4 млрд рублей больше).

Также большим спросом пользуется автокредитование, при этом ставка со сроком погашения более трех лет за год стала меньше – с 20,5% до 16,1%.

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