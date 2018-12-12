2018-12-12T15:15:29+03:00
Дом. Семья

На телеканале НТВ вышел выпуск о путешествии Деда Мороза в Ижевск

Он гостил в столице Удмуртии два дня
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Телеканал НТВ показал выпуск, в котором рассказывается о путешествии Деда Мороза из Великого Устюга в Ижевск.

Он принес настоящее чудо в столицу Удмуртии, например, маленькой Ульяне, которой требуется дорогостоящая операция подарил сертификат на 150 тысяч рублей.

С командой НТВ Дед Мороз провел веселые гуляния в зоопарке Ижевска. Были песни, танцы, конкурсы. Никто не ушел с плохим настроением.

А также посетил школу-интернат, где учатся особенные дети. Там Дед Мороз тоже не оставил никого без подарков.

Это и многое другое смотрите в выпуске «Путешествия Деда Мороза: Ижевск».

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Путешествие Деда Мороза: Ижевск.

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