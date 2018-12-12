В Удмуртии директор «Национальный парк «Нечкинский» оштрафован

СЕГОДНЯ 15:49 2018-12-12T16:15:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии прокуратурой была проведена проверка работы должностных лиц ФГБУ «Национальный парк «Нечкинский». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- В ходе проверки установлено, что сотрудники учреждения не соблюдают сроки ответа на обращения граждан и юрлиц. При рассмотрении обращений об уборке сухостоя и несанкционированных свалок меры по выяснению обстоятельств захламления лесов не приняты, - сообщает ведомство.

Директору учреждения было внесено представление об устранении нарушений, также к дисциплинарной ответственности привлечено три должностных лица.

Также директору и его заместителю выписан штраф на общую сумму 15 тысяч рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Друзья! Мы начинаем финальный этап конкурса «Я 10 лет назад!». Голосуйте за лучшее, по вашему мнению, преображение и решите, какая из участниц выиграет сертификат в салон красоты! Для этого нужно зайти на сайт и поставить «сердечко» под понравившимися снимками.

Скажи спасибо маме и выиграй приз!

Запишите и пришлите нам до 13 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.

В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:

- «Что самое сложное в работе мамы?»

- «За что вы сильнее всего ее любите?»

В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!

Подробнее на сайте