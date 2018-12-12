В Удмуртии директор «Национальный парк «Нечкинский» оштрафован
В Удмуртии прокуратурой была проведена проверка работы должностных лиц ФГБУ «Национальный парк «Нечкинский». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
- В ходе проверки установлено, что сотрудники учреждения не соблюдают сроки ответа на обращения граждан и юрлиц. При рассмотрении обращений об уборке сухостоя и несанкционированных свалок меры по выяснению обстоятельств захламления лесов не приняты, - сообщает ведомство.
Директору учреждения было внесено представление об устранении нарушений, также к дисциплинарной ответственности привлечено три должностных лица.
Также директору и его заместителю выписан штраф на общую сумму 15 тысяч рублей.
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