2018-12-12T16:15:50+03:00
Общество

В Удмуртии директор «Национальный парк «Нечкинский» оштрафован

Причиной является нарушение порядка рассмотрения обращений граждан
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото:АрхивФото:Архив
Изменить размер текста:

В Удмуртии прокуратурой была проведена проверка работы должностных лиц ФГБУ «Национальный парк «Нечкинский». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- В ходе проверки установлено, что сотрудники учреждения не соблюдают сроки ответа на обращения граждан и юрлиц. При рассмотрении обращений об уборке сухостоя и несанкционированных свалок меры по выяснению обстоятельств захламления лесов не приняты, - сообщает ведомство.

Директору учреждения было внесено представление об устранении нарушений, также к дисциплинарной ответственности привлечено три должностных лица.

Также директору и его заместителю выписан штраф на общую сумму 15 тысяч рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Друзья! Мы начинаем финальный этап конкурса «Я 10 лет назад!». Голосуйте за лучшее, по вашему мнению, преображение и решите, какая из участниц выиграет сертификат в салон красоты! Для этого нужно зайти на сайт и поставить «сердечко» под понравившимися снимками.

Скажи спасибо маме и выиграй приз!

Запишите и пришлите нам до 13 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.

В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:

- «Что самое сложное в работе мамы?»

- «За что вы сильнее всего ее любите?»

В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!

Подробнее на сайте

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Руководители города отвечали на вопросы ижевчан в Общероссийский день приема граждан
В Ижевске перекроют дорогу на улице Союзная
В Удмуртии на биатлонном комплексе им. А.М. Демидова временно закроют трассы
На телеканале НТВ вышел выпуск о путешествии Деда Мороза в Ижевск
В Удмуртии банки выдали кредитов на общую сумму почти 206 млрд рублей
В Ижевске прошел первый этап розыгрыша ИПОПАТ, победителей ждут ящики мандаринов
В Удмуртии быстрое реагирование полиции помогло найти двух школьниц
Рухнувший полоток в доме №91 в пос. Машиностроителей в Ижевске восстановили
Телеканал Деда Мороза от «Ростелекома» создаст новогоднее настроение ижевчанам
Музыкальная группа KENNEDY PARK из Ижевска примет участие в фестивале «Старый Новый рок»
В Удмуртии мужчину и его дочь обвинили в избиении полицейского
В Удмуртии местный житель ответит за то, что не пропустил машину «Скорой помощи»
В Удмуртии в ДТП пострадали два человека
В Удмуртии задержали пятерых местных жителей, их обвиняют в незаконной вырубке леса
Депутаты Удмуртии смогут исполнять наказы избирателей
В Удмуртии сумма взятки в среднем за 2018 год составила 21 тысячу рублей
В Удмуртии задержали мошенника, который обманул местного жителя на 80 тысяч рублей
В магазинах «Корпорация Центр» стартовали продажи «Умного дома» от «Ростелекома»
В Удмуртии родители пострадавших в лагере «Волна» детей требуют вернуть деньги за путевку
В Удмуртии премию «Признание» получили 11 человек