В Удмуртии на биатлонном комплексе им. А.М. Демидова временно закроют трассы

СЕГОДНЯ 16:15 2018-12-12T16:26:22+03:00

Это связано с подготовкой к «Ижевской винтовке»

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В Удмуртии с 12 декабря по 30 декабря временно закроют трассы для катающихся из-за подготовки к «Ижевской винтовке» и «Калашников фест». Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Удмуртии.

- Зима пока не радует обилием снега, поэтому мы вынуждены временно закрыть комплекс для катающихся. Просим отнестись горожан к этому с пониманием и ждем всех на трибунах РССК 26-29 декабря поддержать российских спортсменов, - сообщила Наталья Гольцова, министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии.

Напомним, что с 26 по 29 декабря пройдет соревнование «Ижевская винтовка».

А 22 декабря состоится любительская гонка «Калашников фест».

Для тех, кто хочет покататься, доступны трассы СОЛК им. Г.А. Кулаковой, СК «Чекерил». Также освещённые трассы есть в парке Кирова.

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