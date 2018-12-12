В Удмуртии на биатлонном комплексе им. А.М. Демидова временно закроют трассы
В Удмуртии с 12 декабря по 30 декабря временно закроют трассы для катающихся из-за подготовки к «Ижевской винтовке» и «Калашников фест». Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Удмуртии.
- Зима пока не радует обилием снега, поэтому мы вынуждены временно закрыть комплекс для катающихся. Просим отнестись горожан к этому с пониманием и ждем всех на трибунах РССК 26-29 декабря поддержать российских спортсменов, - сообщила Наталья Гольцова, министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии.
Напомним, что с 26 по 29 декабря пройдет соревнование «Ижевская винтовка».
А 22 декабря состоится любительская гонка «Калашников фест».
Для тех, кто хочет покататься, доступны трассы СОЛК им. Г.А. Кулаковой, СК «Чекерил». Также освещённые трассы есть в парке Кирова.
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