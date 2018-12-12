Руководители города отвечали на вопросы ижевчан в Общероссийский день приема граждан
12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, в Ижевске прошел Общероссийский день приема граждан. Представители городской власти ответили на вопросы жителей. Традиционно, жителей интересовали темы дорог, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства.
- Это очень удобно, так как все находятся на местах и можно получить оперативную информацию по тому или иному вопросу. Например, можно прийти в муниципалитет и обратиться сразу к нескольким специалистам с различными вопросами, - объясняет председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин.
Напомним, что обращение властям можно направить через сервис «Интернет-приемная» на сайте izh.ru. Ответ на обращение дается в течение 30 дней. Или прийти на личную встречу, предварительно записавшись через сервис сайта izh.ru «Записаться на прием».
Подробнее - на сайте города Ижевска izh.ru
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