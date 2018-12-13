2018-12-13T06:05:35+03:00
Происшествия

В Башкирии и Удмуртии разыскивают мать двоих детей

Женщина возвращалась домой на BlaBlaCar и пропала
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: vk.comФото: vk.com
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С 8 декабря нет вестей от 31-летней жительницы Нефтекамска Ирины Билаловой. В тот день она возвращалась в родной город из Сарапула – в Удмуртии она учится и как раз закрыла сессию. Как сообщает «КП-Уфа», женщина уже несколько раз ездила в нашу республику и все проходило без инцидентов.

Известно, что она на такси в Сарапуле доехала до заправки, откуда должна была на синей «Приоре» из приложения BlaBlaCar добраться до Нефтекамска. Коллеги пропавшей предполагают, что она исчезла уже в Башкирии, однако поиски ведутся на территории двух регионов.

Дома Ирину очень ждут двое маленьких детей – шести и десяти лет.

Приметы: рост 164 см, телосложение худощавое, волосы русые, до плеч, глаза карие.

Особые приметы: есть коричневая родинка на шее, под подбородком, размером с десятикопеечную монету.

Была одета: зеленый горнолыжный костюм, черная вязаная шапка и черный шарф-хомут, серые кроссовки. С собой была сумка с ноутбуком.

Если вам что-то известно о местонахождении Ирины Билаловы, обратитесь по номеру в полицию по номеру 02.

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