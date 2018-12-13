2018-12-13T11:06:19+03:00
Происшествия

В Удмуртии мужчина пытался скрыть следы убийства, закопав тело девушки в снег

Он отвез ее в металлической ванне за кладбище
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Балезино вынесли приговор 25-летнему местному жителю, который признан виновным в убийстве девушки. Как сообщает прокуратура Удмуртии, в ночь с 21 на 22 марта в селе он поссорился с отцом. Обвиняемый был пьян и ему не понравилось, что мужчина выиграл у него в армрестлинг.

- Сын нанес отцу множество ударов ножом, а также металлической кочергой по различным частям тела, причинив средней тяжести вред здоровью, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

За отца пыталась вступиться знакомая, которая тогда была в гостях. За это подсудимый избил ее кулаками, ногами и кочергой. Девушка получила 23 удара, от которых скончалась на месте. Чтобы избежать ответственности, мужчина погрузил тело в металлическую ванну и отвез ее за кладбище, где закопал в снегу.

- В судебном заседании он вину не признал, заключением судебной психолого-психиатрической экспертизы у обвиняемого каких-либо психических отклонений, состояния аффекта не обнаружено, - сообщили в пресс-службе.

Судом ему назначено наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы. Проводить он их будет в колонии строгого режима.

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