2018-12-13T10:53:41+03:00
Общество

В фотоконкурсе «Моя Удмуртия» определены победители в номинации «Лучше поездом»

Они получили награду от РЖД
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Пресс служба главы и правительства УдмуртииФото: Пресс служба главы и правительства Удмуртии
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В Ижевске наградили финалистов и победителей фотоконкурса «Моя Удмуртия» в номинации «Лучше поездом». Фото и видео конкурс стартовал 1 октября 2018 года.

Победителей поздравил и вручил награды глава Удмуртии Александр Бречалов. Данил Буранов, Геннадий Васильев и Илья Марченко – награждены золотыми картами «РЖД-бонус» номиналом 15, 10 и 5 тысяч баллов (1 балл=1 рубль).

Фото: Пресс служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс служба главы и правительства Удмуртии

«Лучше поездом» - это специальная номинация в конкурсе, глядя на фотографии, хочется сесть в поезд и путешествовать по прекрасной Удмуртии.

Также в рамках проекта «Моя Удмуртия - Осень» в ВЦ «Галерея» с 30 ноября по 16 декабря проходит уникальная фото-, аудио-, видеовыставка, где можно посмотреть фотоработы победителей и финалистов всех номинаций, послушать стихи и посмотреть видеоролики, подготовленные за время проекта.

Фото: Пресс служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс служба главы и правительства Удмуртии

Ранее в Ижевске подвели итоги фото и видео конкурса «Моя Удмуртия». Работы всех победителей смотрите на сайте

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