В Ижевске нашли бесхозный спортивный комплекс со складом лыж

СЕГОДНЯ 10:22 2018-12-13T10:31:25+03:00

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В Ижевске нашли бесхозный спортивный комплекс с большим залом, складом лыж, душевыми и тренерскими комнатами. Внешне это здание даже не выглядит заброшенным, однако внутреннее запустение говорит об обратном.

Фото: Oesolod/vk.com/rutravelteam

Как говорится в опубликованном материале на «Яндекс.Дзен», здание даже не заперто и в помещение можно попасть свободно. Есть два зала, комнаты для переодевания, душевые, тренерские и даже склад, где хранились лыжи. Правда, сейчас спортивный инвентарь просто собран в кучу.

Фото: Oesolod/vk.com/rutravelteam

- Вот так иногда получается, что где-то не хватает спортивных сооружений, а где-то такие места оказываются не удел. И уже некого приветствовать и никогда не проведут тут соревнований. Место, где раньше кипели страсти и азарт, играли в баскетбол, мини-футбол, и волейбол. Сейчас лишь ветер сквозит через неплотно закрытое окно, - написали те, кто нашел это здание.

Фото: Oesolod/vk.com/rutravelteam

Они предполагают, что объект требует больших вложений для восстановления.

Фото: Oesolod/vk.com/rutravelteam

- Вполне возможно, что построить новое было дешевле, чем ремонтировать старое. Но было ли это новое построено, мне не известно, - заключил нашедший объект.

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