2018-12-13T10:31:25+03:00
Общество

В Ижевске нашли бесхозный спортивный комплекс со складом лыж

Там царит разруха и запустение
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: Oesolod/vk.com/rutravelteamФото: Oesolod/vk.com/rutravelteam
Изменить размер текста:

В Ижевске нашли бесхозный спортивный комплекс с большим залом, складом лыж, душевыми и тренерскими комнатами. Внешне это здание даже не выглядит заброшенным, однако внутреннее запустение говорит об обратном.

Фото: Oesolod/vk.com/rutravelteam

Фото: Oesolod/vk.com/rutravelteam

Как говорится в опубликованном материале на «Яндекс.Дзен», здание даже не заперто и в помещение можно попасть свободно. Есть два зала, комнаты для переодевания, душевые, тренерские и даже склад, где хранились лыжи. Правда, сейчас спортивный инвентарь просто собран в кучу.

Фото: Oesolod/vk.com/rutravelteam

Фото: Oesolod/vk.com/rutravelteam

- Вот так иногда получается, что где-то не хватает спортивных сооружений, а где-то такие места оказываются не удел. И уже некого приветствовать и никогда не проведут тут соревнований. Место, где раньше кипели страсти и азарт, играли в баскетбол, мини-футбол, и волейбол. Сейчас лишь ветер сквозит через неплотно закрытое окно, - написали те, кто нашел это здание.

Фото: Oesolod/vk.com/rutravelteam

Фото: Oesolod/vk.com/rutravelteam

Они предполагают, что объект требует больших вложений для восстановления.

Фото: Oesolod/vk.com/rutravelteam

Фото: Oesolod/vk.com/rutravelteam

- Вполне возможно, что построить новое было дешевле, чем ремонтировать старое. Но было ли это новое построено, мне не известно, - заключил нашедший объект.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Невероятная картина на стене школы в Ижевске была создана еще в ноябре. Но открыли ее только на днях. Создатели граффити рассказали, сколько краски ушло на это творение (продолжение).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сельских предпринимателей в Удмуртии поддержат грантами
Юный лыжник Евгений Емерхонов из Удмуртии выиграл Всероссийскую гонку
В Удмуртии вышла «живая» газета
В Ижевске введут режим «Повышенной готовности» 28 декабря
Новогодняя ярмарка в Ижевске: коллекцию книг от «Комсомолки» можно приобрести со скидкой
Чтобы восстановить ижевский ипподром, потребуется около 20 миллионов рублей
В Ижевске задержали мужчину, который по частям сдал в металлолом чужую машину
В Ижевске снесли еще один ларек, в котором незаконно продавали алкоголь
Ижевчане могут получить образовательный курс от «Ростелеком Лицей» и «Фоксфорд» вдвое дешевле
Прокуратура Ижевска завершила проверку детсада, в котором произошел пожар
В Ижевске 21 декабря состоится открытие бесплатного катка в парке имени Кирова
В Ижевске полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве денег у студента
В Удмуртии водитель сбил лося
В результате ДТП в Ижевске пострадала пятилетняя девочка
Любительские соревнования «Калашников Фест» в Ижевске перенесли на март 2019 года
В школах Удмуртии введут электронную форму учебников
Четверо наркоторговцев занимались сбытом веществ на территории Удмуртии
В магазинах Удмуртии очередное повышение цен
Прокуратура Удмуртии направила иск в суд о распространении в соцсетях запрещенной информации
Антон Шипулин не сможет приехать на «Ижевскую винтовку»