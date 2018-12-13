2018-12-13T11:49:20+03:00
Происшествия

В Удмуртии удалось установить личность матери, которая выкинула своего ребенка в мусорку

Судя по экспертизе, ребенок родился живым
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии, в городе Воткинск следователям удалось установить личность женщины, которая выбросила новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Чтобы установить личность женщины, сотрудники полиции опросили более 200 человек, жителей близлежащих домов, водителей, посетителей учреждений и торговых точек. В итоге женщину нашли.

- Оказалось, 2 декабря 36-летняя жительница города Воткинск, уже имея троих детей, родила в ванной живого мальчика. Женщина не встала на учет в женскую консультацию и не обратилась в больницу, когда роды начались. Чтобы ребенок не плакал, она поместила ему в рот свои пальцы. Мужу она сообщила, что случился выкидыш и отдала ему пакет с ребенком, чтобы он выбросил подальше от дома, - сообщает ведомство.

В понедельник, 3 декабря, тело ребенка было обнаружено сотрудниками коммунальных служб (подробнее).

На данный момент устанавливается причина смерти малыша. Женщина является подозреваемой в совершении преступления по статье «убийство матерью новорожденного ребенка». Ей грозит наказание до 4 лет лишения свободы. Расследование дела продолжается.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сельских предпринимателей в Удмуртии поддержат грантами
Юный лыжник Евгений Емерхонов из Удмуртии выиграл Всероссийскую гонку
В Удмуртии вышла «живая» газета
В Ижевске введут режим «Повышенной готовности» 28 декабря
Новогодняя ярмарка в Ижевске: коллекцию книг от «Комсомолки» можно приобрести со скидкой
Чтобы восстановить ижевский ипподром, потребуется около 20 миллионов рублей
В Ижевске задержали мужчину, который по частям сдал в металлолом чужую машину
В Ижевске снесли еще один ларек, в котором незаконно продавали алкоголь
Ижевчане могут получить образовательный курс от «Ростелеком Лицей» и «Фоксфорд» вдвое дешевле
Прокуратура Ижевска завершила проверку детсада, в котором произошел пожар
В Ижевске 21 декабря состоится открытие бесплатного катка в парке имени Кирова
В Ижевске полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве денег у студента
В Удмуртии водитель сбил лося
В результате ДТП в Ижевске пострадала пятилетняя девочка
Любительские соревнования «Калашников Фест» в Ижевске перенесли на март 2019 года
В школах Удмуртии введут электронную форму учебников
Четверо наркоторговцев занимались сбытом веществ на территории Удмуртии
В магазинах Удмуртии очередное повышение цен
Прокуратура Удмуртии направила иск в суд о распространении в соцсетях запрещенной информации
Антон Шипулин не сможет приехать на «Ижевскую винтовку»