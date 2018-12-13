В Удмуртии удалось установить личность матери, которая выкинула своего ребенка в мусорку

13 Дек. 11:05 2018-12-13T11:49:20+03:00

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В Удмуртии, в городе Воткинск следователям удалось установить личность женщины, которая выбросила новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Чтобы установить личность женщины, сотрудники полиции опросили более 200 человек, жителей близлежащих домов, водителей, посетителей учреждений и торговых точек. В итоге женщину нашли.

- Оказалось, 2 декабря 36-летняя жительница города Воткинск, уже имея троих детей, родила в ванной живого мальчика. Женщина не встала на учет в женскую консультацию и не обратилась в больницу, когда роды начались. Чтобы ребенок не плакал, она поместила ему в рот свои пальцы. Мужу она сообщила, что случился выкидыш и отдала ему пакет с ребенком, чтобы он выбросил подальше от дома, - сообщает ведомство.

В понедельник, 3 декабря, тело ребенка было обнаружено сотрудниками коммунальных служб (подробнее).

На данный момент устанавливается причина смерти малыша. Женщина является подозреваемой в совершении преступления по статье «убийство матерью новорожденного ребенка». Ей грозит наказание до 4 лет лишения свободы. Расследование дела продолжается.

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