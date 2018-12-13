2018-12-13T13:26:04+03:00
Происшествия

В Удмуртии в результате ДТП пострадала женщина

Произошло столкновение автомобилей «Форд-Фокус» и грузовика
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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В Удмуртии на 121 километре автодороги Игра - Сюмси (п. Орловское) 12 декабря произошло столкновение легковой машины и грузовика. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

- 53-летний водитель легкового автомобиля «Форд-Фокус», не справившись с управлением, столкнулся с грузовиком, за рулем которого был 38-летний мужчина, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пострадала женщина-пассажир, которая находилась в машине «Форд-Фокус». Ее отвезли в больницу.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: в соответствии с пунктом 9.10 Правил дорожного движения РФ водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.

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