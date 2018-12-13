2018-12-13T14:43:32+03:00
Общество

В Удмуртии хотят восстановить разрушающийся храм Пресвятой Богородицы

Любой желающий может поучаствовать
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: https://vk.com/praseloФото: https://vk.com/praselo
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В Удмуртии в селе Елово хотят восстановить разрушающийся храм Пресвятой Богородицы, он был построен еще в 18 веке. Об этом сообщают в группе ВКонтакте «Проект Православное дело».

- В настоящее время храм медленно разрушается, но есть надежда, что самый старый храм на севере Удмуртской республики обретёт своего попечителя, который восстановит обитель Божию, - сообщается в группе.

На сегодняшний день там нет ни света, ни тепла, требуется замена крыши, ремонт полов и окон. Всех неравнодушных просят помочь восстановить старинную церковь.

СПРАВКА «КП»

В 1785 году жители Елово решили построить новый храм, в камне. Проектом занимался первый губернский архитектор Вятской губернии Филимон Росляков. Окончательно строительство завершилось в 1802 году. При храме было организовано церковноприходское попечительство и женская церковноприходская школа. В 1940 году по указу Президиума Верховного Совета УАССР церковь закрыли, а здание передали под культурное учреждение.

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