2018-12-13T17:17:34+03:00
Происшествия

Бывшего вице-спикера гордумы Ижевска Василия Шаталова объявили в розыск

И изменили ему меру пресечения
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В четверг, 13 декабря, в Устиновском районном суде Ижевска рассмотрели ходатайство государственного обвинителя об объявлении в розыск подсудимого Василия Шаталова, который является бывшим вице-спикером гордумы Ижевска и обвиняется в мошенничестве.

Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, Василий Шаталов неоднократно игнорировал явку в суд (заседания переносились 109 раз. – Прим. ред.), не носит электронный браслет, не пустил сотрудников УФСИН домой, о своем месте нахождения последних в известность не поставил, избранную меру пресечения в виде домашнего ареста нарушил и скрылся от суда. Учитывая все это, суд постановил объявить его в розыск и изменить меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу сроком на три месяца.

- Изменение меры пресечения является вынужденной мерой, связанной с необходимостью обеспечения его участия в суде в целях защиты основ конституционного строя, прав и законных интересов других участников по делу, в том числе права на разумные сроки рассмотрения уголовного дела, - уточнили в пресс-службе.

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Василий Шаталов больше трех лет находится под следствием. Он обвиняется в мошенничестве. Дело уже даже передали в суд, но заседания не могут пройти. А не так давно он записал видеообращение, где рассказал о жестоком отношении со стороны сотрудников УФСИН (подробнее)

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