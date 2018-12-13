2018-12-13T16:42:17+03:00
Происшествия

В Удмуртии задержали грабителя, который украл телефон у тренера

Оказалось, ранее он был судим
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии задержали 37-летнего мужчину, который украл телефон у фитнес-тренера. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Сотрудники полиции выяснили, что мужчина пришел в спортзал под предлогом узнать о занятиях. После того как тренер, ответив на его вопросы, ушла на тренировку, он похитил ее телефон и скрылся, - сообщает ведомство.

Подозреваемого задержали с поличным, телефон изъяли. Ущерб составил 21 тысячу рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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