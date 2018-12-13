Мобильный оператор Tele2 выступит партнером ежегодной премии «HR-бренд»

13 Дек. 16:19 2018-12-13T16:43:25+03:00

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Следуя философии «Другие правила», Tele2 использует новаторские решения для повышения эффективности бизнеса. Эти же принципы применимы и к поиску уникальных HR-подходов. В рамках партнерства премии «HR-бренд» Tele2 учредила собственную номинацию «HR по другим правилам». В ней компания будет отмечать нестандартные проекты в области управления персоналом и организационного развития.

Елена Иванова, директор по работе с персоналом Tele2, избрана почетным членом жюри премии. Елена будет оценивать работы участников и проводить независимую экспертизу проектов с точки зрения бизнес-эффективности.

- Избрание Елены Ивановой в качестве почетного члена жюри не только свидетельствует о высоком уровне доверия к ней лично, но и демонстрирует признание профессиональным сообществом достижений Tele2 в области HR. Каждый бизнес стремится к успешному развитию, а профессиональные премии способствуют его общественному признанию. Мы рады внести свой вклад в работу таких авторитетных наград, как «HR-бренд», и я уверен, что членство Елены в жюри будет эффективно для премии так же, как и для Tele2 в целом, - прокомментировал генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.