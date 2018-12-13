2018-12-13T17:29:18+03:00
Общество

100-летие дошкольного образования отметили в Ижевске

На празднике наградили лучших педагогов города
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Фото: пресс-служба города ИжевскаФото: пресс-служба города Ижевска
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13 декабря во дворце культуры «Металлург» состоялось торжественное мероприятие «Достояние дошкольного образования Ижевска», посвященное 100-летию отрасли. Имена 37 сотрудников детских садов и ветеранов отрасли были внесены в реестр «Достояние дошкольного образования Ижевска».

Глава города Олег Бекмеметьев подчеркнул: «Дошкольное образование значительно изменилось за 100 лет. Но самое лучшее в системе дошкольного образования - это вы, профессионалы своего дела».

Одним из ключевых проектов в 2019 году в Удмуртии станет ремонт объектов социальной инфраструктуры, в том числе и детских садов. По результатам аудита социальных объектов города будет сформирована дорожная карта по ремонту объектов.

КСТАТИ!

В год 100-летия возобновили выпуск отраслевого информационно-методического журнала «Дошкольник.izh» и создали виртуальный музей дошкольного образования города Ижевска.

Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru

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