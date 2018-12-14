Книгу об истории лыжного спорта Удмуртии презентуют в Ижевске 19 декабря

СЕГОДНЯ 07:11 2018-12-14T07:11:26+03:00

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На следующей неделе, 19 декабря, в Ижевске презентуют книгу Валерия Мусалимова «История лыжного спорта Удмуртии». Как сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма, в книге показана история становления и развития лыжного спорта в России и Удмуртии, рассказывается о спортсменах, которые принесли родниковому краю известность и заслуженную славу.

- На встрече автор расскажет о работе над книгой, воспоминаниями поделятся герои книги – ветераны спорта и ныне действующие спортсмены. Желающие смогут приобрести книгу с автографом автора, - говорится в сообщении.

Презентация состоится в музее Центра истории спорта Ижевска (ул. Удмуртская, 267/2) в 17:00. Вход на мероприятие свободный.

Справка «КП»

Валерий Николаевич Мусалимов – Мастер спорта СССР по лыжным гонкам, пятикратный чемпион мира среди спортсменов-любителей, первый мастер спорта СССР в Удмуртской Республике по зимнему многоборью ГТО. Работал директором спортсооружений завода «Ижтяжбуммаш», зам.директора Стрелково-спортивного комплекса имени генерала А.М. Демидова, заместителем министра по физической культуре, спорту и туризму УР. Награжден Почетными грамотами Президента РФ, Министерства спорта и Олимпийского комитета РФ за большой вклад в подготовку и проведение XXII Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.