2018-12-14T13:32:40+03:00
Общество

В Удмуртии состоялось открытие всероссийского Года театра

2019 год Владимир Путин объявил Годом театра
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Эдуард КариповФото: Эдуард Карипов
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В Удмуртии 13 декабря на сцене Государственного русского драматического театра состоялось открытие Года театра. Девиз мероприятия – «Театр как вселенная». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

На мероприятии побывала заместитель председателя правительства Удмуртии Анастасия Муталенко. Она пожелала всем работникам культуры реализовывать творческие мечтания. На торжестве лучшим работникам театральной сферы вручили государственные и ведомственные награды.

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

- Успех объявленного главой государства Года театра во многом будет зависеть от вашего труда, от ваших эмоций. К вам в театр будут приходить и постоянные, и новые, и самые юные зрители. Очень важно, чтобы, придя хотя бы раз на ваши спектакли, они полюбили театр и возвращались к вам снова и снова, - сказала Анастасия Муталенко.

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

Также артисты Русского драматического театра показали премьерный спектакль «Тартюф» по пьесе драматурга Мольера.

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