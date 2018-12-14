В Ижевске на игре «Ижсталь» - «Химик» первое вбрасывание произвел Еж Егорыч

14 Дек. 09:13 2018-12-14T13:29:49+03:00

Совсем недавно его выбрали талисманом команды

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В Ижевске 13 декабря на матче «Ижсталь» - «Химик» ижевский клуб презентовал талисман команды Ежа Егорыча. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

- Сегодня на матче перед зрителями предстанет новый-старый талисман команды – Еж Егорыч. Маскот произведет символическое вбрасывание и затем побежит знакомиться с болельщиками, - пояснила пресс-служба.

Напомним, не так давно болельщики выбирали талисман команды (продолжение)

По итогу матча «Ижсталь» проиграла со счетом 1:4.

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