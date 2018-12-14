2018-12-14T09:15:06+03:00
Спорт

В Ижевске на игре «Ижсталь» - «Химик» первое вбрасывание произвел Еж Егорыч

Совсем недавно его выбрали талисманом команды
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Автор: Орлов СергейАвтор: Орлов Сергей
Изменить размер текста:

В Ижевске, 13 декабря на матче «Ижсталь»-«Химик» ижевский клуб презентовал талисмана команды Ежа Егорыча. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

- Сегодня на матче перед зрителями предстанет новый-старый талисман команды – Еж Егорыч. Маскот произведет символическое вбрасывание и затем побежит знакомиться с болельщиками, - пояснила пресс-служба.

Напомним, не так давно болельщики выбирали талисман команды(продолжение)

По итогу матча «Ижсталь» проиграли со счетом 1:4.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Друзья! Мы начинаем финальный этап конкурса «Я 10 лет назад!». Голосуйте за лучшее, по вашему мнению, преображение и решите, какая из участниц выиграет сертификат в салон красоты! Для этого нужно зайти на сайт и поставить «сердечко» под понравившимися снимками.

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24