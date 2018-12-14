В зоопарке Ижевска пройдет прогулка с врачом на тему «Ты то, что ты ешь»
В зоопарке Ижевска 15 декабря, в субботу, пройдет очередная прогулка с врачом. Тема – «Ты то, что ты ешь» о законах правильного питания. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
О принципах правильного питания расскажет главный внештатный специалист министерства здравоохранения Удмуртии по диетологии Ирина Белокрылова. Все пришедшие смогут проконтролировать артериальное давление, уровень кислорода в крови и получить рекомендации по здоровому образу жизни.
Также после прогулки по аллеям парка имени Кирова с посещением зоопарка пройдет традиционная физкультурная разминка и оздоровительная ходьба.
Мероприятие начнется в 9.30, встреча в зоопарке у фигуры волка. Участие бесплатное, форма одежды – спортивная, обувь удобная.
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