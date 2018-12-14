2018-12-14T13:02:19+03:00
Общество

В зоопарке Ижевска пройдет прогулка с врачом на тему «Ты то, что ты ешь»

Поучаствовать может каждый желающий
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В зоопарке Ижевска 16 декабря, в воскресенье, пройдет очередная прогулка с врачом. Тема – «Ты то, что ты ешь» о законах правильного питания. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

О принципах правильного питания расскажет главный внештатный специалист министерства здравоохранения Удмуртии по диетологии Ирина Белокрылова. Все пришедшие смогут проконтролировать артериальное давление, уровень кислорода в крови и получить рекомендации по здоровому образу жизни.

Также после прогулки по аллеям парка имени Кирова с посещением зоопарка пройдет традиционная физкультурная разминка и оздоровительная ходьба.

Мероприятие начнется в 9.30, встреча в зоопарке у фигуры волка. Участие бесплатное, форма одежды – спортивная, обувь удобная.

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