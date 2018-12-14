2018-12-14T11:50:45+03:00
Общество

В Ижевске отремонтируют более 600 км автодорог в ближайшие шесть лет

Также планируют снизить количество мест концентрации ДТП
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии 13 декабря прошли слушания проекта дорожной деятельности в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

- К 2024 году отремонтированные дороги республики будут составлять 50%. А на территории Ижевска должны достичь и привести к нормативу 85% дорог. В целом за шесть лет будут отремонтированы 943,1 км дорог республики, - сообщил глава Миндортранс Алексей Горбачев.

Также за счет отремонтированных дорог, работ по устройству освещения и комплексов фото-видеофиксации и установки световых объектов и барьерного ограждения планируется снизить количество мест концентрации ДТП.

Напомним, что Удмуртия стала одним из лидеров по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» (продолжение).

В 2019 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Удмуртии отремонтируют пять участков дороги, два из которых в Ижевске (продолжение).

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