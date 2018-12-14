2018-12-14T13:44:25+03:00
Общество

В Ижевске очередной ларек, в котором незаконно продавали алкоголь, снесли

Ранее в полицию поступали жалобы о нарушениях при продаже алкоголя в этом киоске
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба МВД по УдмуртииФото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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В Ижевске 14 декабря на улице 40 лет Победы демонтировали очередной ларек, который торговал спиртным. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- В полицию неоднократно поступали жалобы о нарушениях продавцов киоска при продаже алкоголя, - сообщает ведомство.

МВД по Удмуртии напоминает, что по каждому звонку проводится проверка и принимается процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством. О фактах незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Удмуртской Республики можно сообщить по телефону 02 (со всех мобильных 102).

Напомним, что стало известно, на каких улицах Ижевска до конца года снесут ларьки. В некоторых случаях исчезнет и остановка общественного транспорта (продолжение).

В Ижевске продолжают сносить ларьки. На очереди еще два (продолжение).

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