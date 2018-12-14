2018-12-14T13:53:39+03:00
Происшествия

В Ижевске задержали подозреваемого в распространении порнографического видео

В открытом доступе оказалось 20 незаконных роликов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске задержали 47-летнего сотрудника одного из заводов города. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Удмуртии.

- На официальный сайт МВД по республике поступило сообщение о том, что мужчина обнаружил в интернете страницу, на которой в открытом доступе было размещено около 20 видеороликов порнографического содержания, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное распространение порнографических материалов». Сотрудниками уголовного розыска был задержан один из работников ижевского завода. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

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