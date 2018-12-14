2018-12-14T15:44:34+03:00
Общество

В Удмуртии откроется детский сад, который оснащен всеми современными технологиями

Помимо сада уже открылись больница, дом культуры, спортивный зал
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба объекта по хранению и уничтожению химического оружия "Кизнер".Фото: пресс-служба объекта по хранению и уничтожению химического оружия "Кизнер".
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В Удмуртии в поселке Кизнер 19 декабря состоится открытие детского сада, оснащенного современными технологиями. Об этом сообщает пресс-служба объекта по хранению и уничтожению химического оружия «Кизнер».

Это уже четвертый детский сад, которые построили в Кизнерском районе по федеральной целевой программе «Уничтожение запасов химического оружия в России». Теперь не останется ни одного малыша, которому не достанется место в саду. Также по этой программе были построены жилые дома, больница, дом культуры, спортивный зал и физкультурно-оздоровительный комплекс.

На открытии учреждения примут участие начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия генерал-полковник Капашин Валерий Петрович, также руководители Удмуртии и Кизнерского района.

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