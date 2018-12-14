2018-12-14T15:46:47+03:00
Общество

В Удмуртии на дорожную спецтехнику установят светодиодный комплекс

Предпочтение отдают технике на федерально трассе, где поток машин больше
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ижевскдп.рфФото: ижевскдп.рф
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В Удмуртии на спецтехнике установят светодиодный комплекс. Это сделают в целях безопасности, так как у потока машин скорость намного больше, чем у спецтехники, которая убирает снег или обрабатывает дороги реагентами. Об этом сообщает пресс-служба АО «ДП «Ижевское».

- Если на второстепенных дорогах проблема перекрытия спецтехникой движения не критична, то на федеральных трассах эта проблема глобальнее. Поэтому было принято решение использовать дополнительный светодиодный комплекс, - сообщает ведомство.

Комплекс состоит из импульсной стрелки, показывающей, с какой стороны лучше совершать обгон, знака «дорожные работы» с подсветкой и балки с проблесковыми маячками на крыше кабины.

Планируется, что эта система позволит участникам движения намного раньше обнаружить спецтехнику и принять меры, чтобы избежать ДТП.

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