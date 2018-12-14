2018-12-14T15:48:27+03:00
Общество

«Скажи спасибо маме»: в Удмуртии подвели итоги конкурса от «Комсомолки»

Кто стал победителем?
Поделиться:
Фото: PixabayФото: Pixabay
Изменить размер текста:

В Ижевске стали известны победители самого трогательного конкурса от «Комсомольской правды»-Ижевск» «Скажи спасибо маме». Напомним, что он был запущен в честь Дня матери, который в этом году отмечался 25 ноября. В течение месяца ижевчане присылали в редакцию видеопоздравления, где признались в любви самым дорогим и единственным. Подводим итоги!

Итак, подарок от партнера проекта «Сэлдом» получает Мария Мятникова. Девочка поздравила маму Татьяну с «профессиональным» праздником стихотворением собственного сочинения. В подарок она получает кресло-грушу!

Редакция выделила Сару Асанову. Девочка исполнила песню про любимую маму и нисколько не застеснялась! Подарком для нее станет сертификат на 10 посещений соляной комнаты «Радуга». Ходить Сара сможет вместе с мамой.

Еще один партнер конкурса «Ростелеком» признал победителем Злату Бронникову! Девочка, несмотря на юный возраст, уверенно поздравила и призналась маме в любви! За записанное трогательное поздравление она получает пенал и настольную игру!

Поздравляем победителей! О времени и месте выдачи приза уточняйте по номеру 902-020.

Просмотреть все конкурсные работы можно здесь.

Организатор конкурса ООО фирма «Ариго».

Реклама

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Удмуртии могут совершать переводы и погашать кредиты в салонах связи
В Удмуртии сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который был в федеральном розыске
В Удмуртии бывший полицейский насмерть сбил велосипедиста
В Удмуртии специалисты мобильного медицинского комплекса осмотрели более 1300 детей
В Удмуртии вырос спрос на минипигов
В Ижевске пройдет донорская акция
В Удмуртии на дорожную спецтехнику установят светодиодный комплекс
В Удмуртии откроется детский сад, который оснащен всеми современными технологиями
В Ижевске вынесли приговор сотруднице турфирмы, которая обманула около 40 клиентов
В Ижевске задержали подозреваемого в распространении порнографического видео
В Ижевске очередной ларек, в котором незаконно продавали алкоголь, снесли
В Ижевске на Центральной площади развернется ледовый театр
В Удмуртии направили в суд дело в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве по неосторожности
В Ижевске отремонтируют более 600 км автодорог в ближайшие шесть лет
В зоопарке Ижевска пройдет прогулка с врачом на тему «Ты то, что ты ешь»
В Удмуртии суд вынес приговор наркоторговцам
В Ижевске на игре «Ижсталь» - «Химик» первое вбрасывание произвел Еж Егорыч
В Удмуртии состоялось открытие всероссийского Года театра
Книгу об истории лыжного спорта Удмуртии презентуют в Ижевске 19 декабря
Более миллиарда рублей сэкономила Удмуртия благодаря Региональному центру закупок
В Ижевске установят дорожные знаки на дорогах местного значения
В Удмуртии вынесли приговор мужчине, который изнасиловал 7-летнюю девочку
100-летие дошкольного образования отметили в Ижевске
Мобильный оператор Tele2 выступит партнером ежегодной премии «HR-бренд»
В Удмуртии задержали грабителя, который украл телефон у тренера
Фильм про моржа из зоопарка Ижевска получил награду за лучший сценарий