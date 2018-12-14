2018-12-14T15:48:27+03:00
Общество

«Скажи спасибо маме»: в Удмуртии подвели итоги конкурса от «Комсомолки»

Кто стал победителем?
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Фото: PixabayФото: Pixabay
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В Ижевске стали известны победители самого трогательного конкурса от «Комсомольской правды»-Ижевск» «Скажи спасибо маме». Напомним, что он был запущен в честь Дня матери, который в этом году отмечался 25 ноября. В течение месяца ижевчане присылали в редакцию видеопоздравления, где признались в любви самым дорогим и единственным. Подводим итоги!

Итак, подарок от партнера проекта «Сэлдом» получает Мария Мятникова. Девочка поздравила маму Татьяну с «профессиональным» праздником стихотворением собственного сочинения. В подарок она получает кресло-грушу!

Редакция выделила Сару Асанову. Девочка исполнила песню про любимую маму и нисколько не застеснялась! Подарком для нее станет сертификат на 10 посещений соляной комнаты «Радуга». Ходить Сара сможет вместе с мамой.

Еще один партнер конкурса «Ростелеком» признал победителем Злату Бронникову! Девочка, несмотря на юный возраст, уверенно поздравила и призналась маме в любви! За записанное трогательное поздравление она получает пенал и настольную игру!

Поздравляем победителей! О времени и месте выдачи приза уточняйте по номеру 902-020.

Просмотреть все конкурсные работы можно здесь.

Организатор конкурса ООО фирма «Ариго».

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