2018-12-14T16:41:25+03:00
Общество

В Ижевске пройдет донорская акция

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню доноров костного мозга
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске 15 декабря, с 8.00 до 15.00, в субботу пройдет донорская акция «Спаси жизнь – стань донором костного мозга». Акция приурочена ко Всемирному дню доноров костного мозга. Этот день отмечают более чем в 50 странах с 2015 года. В России - с 2016 года.

Сдать кровь на типирование можно в медицинском офисе ИНВИТРО по адресу улица Пушкинская, 270 (здание Бизнес-центра «Пушкинский»), при себе иметь паспорт. Это нужно для того, чтобы специалисты определили состав генов потенциального донора и занесли информацию в базу данных регистра. И в случае, если данные совпадут с данными человека, которому нужен костный мозг, с вами свяжутся и предложат стать реальным донором.

Сдать кровь может каждый от 18 до 45 лет при отсутствии серьезных противопоказаний, поэтому проконсультируйтесь со своим врачом о состоянии здоровья.

Донору выдается больничный лист сроком от 5 до 9 дней, при этом он не несет расходов, связанных с проездом до центра сбора клеток и пребыванием в нем. Также донор сможет познакомиться с реципиентом через 2 года после пересадки. Потенциальный донор костного мозга в любой момент может выйти из регистра без объяснения причин.

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