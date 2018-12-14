2018-12-14T16:43:47+03:00
Общество

В Удмуртии вырос спрос на минипигов

В 2018 году спрос вырос в полтора раза
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Эдуард КариповФото: Эдуард Карипов
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Эксперты Авито подсчитали спрос на минипигов, оказалось, в 2018 году по сравнению с 2017-м спрос вырос в полтора раза. Население пытается приобрести животное к Новому 2019 году, по китайскому календарю это год Желтой Земляной Свиньи.

При этом средняя цена на минипигов была максимальной в октябре и составляла 21 661 рубль, а в среднем за осень цена оставалась 19 тысяч рублей за одно животное.

Кстати, на хоккейном мачте команды «Ижсталь» 25 декабря, в холле ледового дворца можно будет сфотографироваться с минипигом по имени Булка. Об этом сообщила Татьяна Равилова, креативный директор клуба на своей страничке в социальной сети.

- На себе проверила обаяние Булки – не кусается, не ругается, но звонко хрюкает! - написала Татьяна.

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