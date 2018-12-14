В Удмуртии специалисты мобильного медицинского комплекса осмотрели более 1300 детей

14 Дек. 16:06 2018-12-14T16:46:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии за 12 месяцев 2018 года специалисты мобильного медицинского комплекса осмотрели более 1300 детей. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Удмуртии.

В мобильном медицинском комплексе работают специалисты Республиканской детской клинической больницы – пульмонолог, кардиолог, уролог, гастроэнтеролог, эндокринолог. Специалисты в течение года осматривали детей из Сарапула, Можги, Воткинска и из районов. Также они совершили 16 выездов в районы и города республики.

Во время выездов врачи дают рекомендации по лечению и реабилитации, а также по профилактике и оздоровлению. Некоторых детей при необходимости госпитализировали.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Ура! Мы подвели итоги конкурса «Скажи спасибо маме». Результаты на сайте.

В Удмуртии появится нововведение на спецтехнике (продолжение).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».