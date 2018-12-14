2018-12-14T16:52:14+03:00
Происшествия

В Удмуртии бывший полицейский насмерть сбил велосипедиста

Причем велосипедист также оказался сотрудником полиции
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии передали в суд дело в отношении мужчины, который пьяный сбил велосипедиста. Об этом сообщает прокуратура республики.

- В мае 2018 года мужчина выпивал со своим знакомым, далее мужчины решили съездить за добавкой. Грубо нарушая правила дорожного движения, водитель автомобиля сбил движущегося навстречу велосипедиста. От полученных травм пострадавший погиб, у него осталось двое несовершеннолетних детей. Как выяснилось позже, погибший также был сотрудником полиции, - сообщает ведомство.

- Как оказалось, мужчины являлись сотрудниками полиции. Мужчины по результатам служебной проверки уволены из ОВД за совершение проступка порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД. Также к строгой дисциплинарной ответственности привлечено четыре руководителя, - пояснила пресс-служба МВД по Удмуртии.

Уголовное дело направлено в суд, теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

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