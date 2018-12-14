В Удмуртии сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который был в федеральном розыске

14 Дек. 16:33 2018-12-14T16:49:55+03:00

Мужчина оказался в федеральном розыске за кражу

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В Удмуртии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по республике задержали 36-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии республики.

- Молодой человек находился на территории Ленинского района, исследовав который, сотрудники обнаружили подозреваемого.

Задержанным оказался мужчина 36 лет, ранее судимый за грабеж. В федеральном розыске он также находился за кражу на территории Татарстана. Мужчину заключили под стражу.

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