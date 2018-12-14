Жители Удмуртии могут совершать переводы и погашать кредиты в салонах связи

СЕГОДНЯ 16:54 2018-12-14T16:54:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Мобильный оператор Tele2 фиксирует рост востребованности неоператорских сервисов в розничной сети Приволжья. Так, за последние три месяца объем продаж финансовых сервисов на территории Приволжья вырос более чем в восемь раз, а количество салонов связи оператора, где посетители могут воспользоваться дополнительными услугами, удвоилось. В среднем ежемесячно сервисная выручка в рознице Tele2 прирастает на 50%.

Среди финансовых сервисов, доступных посетителям салонов связи Tele2, наиболее востребованными остаются услуги по погашению кредитов и денежные переводы по стране и за ее пределами. Только в ноябре 2018 года жители Приволжья совершили платежи по кредитам на сумму свыше 10 млн рублей и перевели своим близким более 8 млн рублей, воспользовавшись услугами в салонах связи оператора. Среди направлений денежных переводов лидируют города России. Внутренние переводы посетители монобрендов Tele2 совершают в 2,5 раза чаще, чем перечисления в страны ближнего зарубежья.

Популярностью у абонентов Tele2 также пользуются услуги по пополнению банковских карт, сервисы по покупке лотерейных билетов «Столото», а также приобретение авиа- и железнодорожных билетов. Еще одним направлением, генерирующим выручку в сегменте неоператорских услуг, стал сервис по страхованию абонентского оборудования. Средняя стоимость устройств, для которых приобретался страховой полис, варьируется от 5 до 8 тысяч рублей.