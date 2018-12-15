В зоопарке Ижевска отметят День белого медведя

СЕГОДНЯ 07:53 2018-12-15T07:53:58+03:00

Сотрудники раскроют много тайн и секретов о жизни полярных красавцев

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В субботу, 15 декабря, в зоопарке Ижевска будут отмечать День белого медведя. Как сообщает пресс-служба, можно будет узнать много нового о жизни полярных красавцев. Кстати, сейчас их в столице Удмуртии пять - Балу, Забава, Айон, Думка и медвежонок Пурга. Пурга – первая девочка, родившаяся в зоопарке у наших медведей. До этого в потомстве всегда были мальчики.

- А знаете ли вы, что белый медведь — самый большой теплокровный хищник на планете. Взрослые животные могут достигать более 2,5 м в длину и весить около 680 кг. Кожа у белого медведя тёмного, почти чёрного цвета, она помогает ему поглощать солнечные лучи и уменьшает теплоотдачу, - рассказали в зоопарке.

Еще в 13.30 устроят показательные кормления белых мишек живыми карпами. Такого вы уж точно еще не видели! Ведь пищу медведю придется добыть самому. А точнее, охотится за ней в воде.

Начало праздника в 13.00.

С 1 декабря зоопарк работает с 9.00 до 17.00.

ЦЕНА ВХОДНОГО БИЛЕТА

входной билет - 250 руб.

Льготное посещение - 100 рублей для следующих категорий граждан:

-дети (с 5 до 14 лет) при предъявлении свидетельства о рождении

-школьники («Билет школьника»)

- студенты (очное отделение, при предъявлении студенческого билета)

- пенсионеры (женщины 55+ и мужчины 60+ при предъявлении пенсионного удостоверения или справки. Пенсионеры 65+ по паспорту гражданина РФ)

- инвалиды 3 гр. при предъявлении удостоверения

- курсанты военных училищ при предъявлении военного билета

- военнослужащие (по призыву) при предъявлении военного билета

Дети до 16 лет проходят в зоопарк только в сопровождении взрослых!

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