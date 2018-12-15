Микрорайону под Ижевском, где живут многодетные семьи, нужно 245 миллионов рублей для строительство водопровода

СЕГОДНЯ 08:50 2018-12-15T08:50:12+03:00

Сейчас в Люллях семьи живут без коммуникаций и дорог

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В пятницу, 14 декабря, глава Ижевска Олег Бекмеметьев съездил в микрорайон Люлли, где выдавали участки для многодетных семьях. Вот только территория там совсем не предназначена для жизни – нет коммуникаций, дорог и даже освещения. По словам жителей, необходимо установить около 300 светоточек, чтобы полностью решить проблему.

Проект программы по строительству сетей освещения микрорайона уже разработан, он рассчитан на 2019-2020 годы. Также в районе необходимо строить дороги. Общая протяжённость улиц, где будут проживать молодые семьи, - 31 километр. В следующем году запланировано щебенение первых шести улиц.

Фото: пресс-служба Ижевска

- Вдоль дорог будут оформляться водоотводные канавы, чтобы решать проблему водоотведения. Задача стоит – обеспечить доступ до жилых домов автомобилям экстренных служб, а для пешеходов - чтобы можно было комфортно дойти от остановки до дома, - рассказал Олег Бекмеметьев.

Кроме того, в 2019 году планируют начать строительство газопровода. Здесь необходимо провести 7800 погонных метров газопровода. И рассматривают вопрос строительства центрального водопровода, на который нужно 245 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба Ижевска

- Будем искать варианты, каким образом привлечь средства на эти цели, - заключил глава Ижевска.

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Хорошая инициатива - давать земли многодетным семьям. Вот только загвоздка - там нет коммуникаций, дорог, школ, ФАПов. Как сейчас живут семьи в поселке Люлли, что под Ижевском? И что будут делать власти для решения этой проблемы? (Продолжение).