Спасатели-добровольцы из Удмуртии стали лучшими в России по водной безопасности

СЕГОДНЯ 16:48 2018-12-15T16:48:13+03:00

Они проводят благотворительные заплывы, спасают людей и рассказывают детям о правильном поведении на воде

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В Академии Государственной противопожарной службы МЧС России наградили добровольцев, которые отличились в 2018 году. Как сообщает пресс-служба Ижевска, в торжественном мероприятии участвовало более 250 человек - активистов добровольческих организаций (спасатели, пожарные, психологи), а также руководители МЧС России, Россоюзспаса, Всероссийского общества спасания на водах, Всероссийского добровольного пожарного общества.

В номинации «За развитие волонтерского движения по экологической и водной безопасности на территории Российской Федерации» была награждена республиканская общественная организация «Общество спасения на водах в Удмуртской Республике». Они не только патрулируют берег и водные просторы, но и занимаются пропагандой.

Например, не так давно они организовали благотворительный заплыв «Акулы бизнеса». Полученные средства направили на покупку абонементов для обучения плаванию детей из многодетных и малообеспеченных семей Октябрьского района Ижевска. А еще они дают уроки в школах и ставят концерты для маленьких детей.