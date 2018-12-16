2018-12-16T08:39:42+03:00
Общество

Обманута дважды: пенсионерка из Ижевска стала жертвой мошенников

Злоумышленники похитили у женщины 150 тыс. рублей
Поделиться:
ФОТО: АрхивФОТО: Архив
Изменить размер текста:

В Ижевске мошенники обманом выманили у пенсионерки 15 тыс.рублей. Сначала на растаможивание груза, а после – на лечение попавшего в ДТП брата. Об этом сообщается в региональном ведомстве МВД.

Стало известно, что 10 декабря на улице к женщине подошел молодой человек и представился предпринимателем. Он пожаловался, что не может получить банковский перевод на растаможивание груза, так как является гражданином другой страны. Ижевчанка сняла со счета 150 тыс.рублей.

В этот момент мужчине позвонил «врач из больницы», в которой сейчас якобы находится его брат. Оказалось, что ему требуются деньги на лечение после ДТП. Сердобольная пенсионерка отдала снятые со счета деньги в размере 150 тыс. рублей.

На следующий день она поняла, что была обманута и обратилась в полицию. Злоумышленники объявлены в розыск.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Спасатели-добровольцы из Удмуртии стали лучшими в России по водной безопасности

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасатели-добровольцы из Удмуртии стали лучшими в России по водной безопасности
В Ижевске создают приют для брошенных лошадей
Ижевский автозавод в 2018 году выпустит около 130 тысяч автомобилей
Впервые в Ижевске будет представление театров огня и света
Школьница из Ижевска стала победителем олимпиады по корейскому языку
Уроженка Удмуртии Алина Загитова стала человеком года в сфере спорта
Микрорайону под Ижевском, где живут многодетные семьи, нужно 245 миллионов рублей для строительство водопровода
В зоопарке Ижевска отметят День белого медведя
Жители Удмуртии могут совершать переводы и погашать кредиты в салонах связи
В Удмуртии сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который был в федеральном розыске
В Удмуртии бывший полицейский насмерть сбил велосипедиста
В Удмуртии специалисты мобильного медицинского комплекса осмотрели более 1300 детей
В Удмуртии вырос спрос на минипигов
В Ижевске пройдет донорская акция
«Скажи спасибо маме»: в Удмуртии подвели итоги конкурса от «Комсомолки»