2018-12-16T08:39:42+03:00
Общество

Обманута дважды: пенсионерка из Ижевска стала жертвой мошенников

Злоумышленники похитили у женщины 150 тыс. рублей
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ФОТО: АрхивФОТО: Архив
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В Ижевске мошенники обманом выманили у пенсионерки 15 тыс.рублей. Сначала на растаможивание груза, а после – на лечение попавшего в ДТП брата. Об этом сообщается в региональном ведомстве МВД.

Стало известно, что 10 декабря на улице к женщине подошел молодой человек и представился предпринимателем. Он пожаловался, что не может получить банковский перевод на растаможивание груза, так как является гражданином другой страны. Ижевчанка сняла со счета 150 тыс.рублей.

В этот момент мужчине позвонил «врач из больницы», в которой сейчас якобы находится его брат. Оказалось, что ему требуются деньги на лечение после ДТП. Сердобольная пенсионерка отдала снятые со счета деньги в размере 150 тыс. рублей.

На следующий день она поняла, что была обманута и обратилась в полицию. Злоумышленники объявлены в розыск.

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