2018-12-16T10:33:22+03:00
Происшествия

Экс-депутат Дебесского района отправился в тюрьму за получение взятки

Решение суда уже вступило в законную силу
Анастасия Волкова
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ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
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Бывшего депутата Дебесского района Михаила Чунарева привлекли к ответственности за получение взятки. Об этом сообщает прокуратура Удмуртии.

Госслужащего приговорили 4 годам тюрьмы и штрафу в размере более миллиона рублей. Также Чунарев не сможет занимать должности во властных органах на 4 года.

- Установлено, что 16 февраля 2017 года осужденный, используя свои должностные полномочия от представителя коммерческой организации получил взятку в виде денег в сумме 120 000 рублей, в качестве первой части взятки в виде денег в общей сумме 1 250 000 рублей за оказание этой фирме содействия по непривлечению к административной ответственности, за общее покровительство по службе, после чего был задержан, - сообщили в ведомстве.

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